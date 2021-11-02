Su kuyusuna düşen keçi 4 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 30 metrelik su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonrası kurtarıldı.

İncesu ilçesi Karahöyük Mahallesi’nde Tarık Özdil, keçisinin su kuyusuna düşmesi sonucu Büyükşehir itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye gitti. 30 metrelik su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından 4 saatlik operasyon ile kurtarılırken, ekiplerin keçiyi kurtarma anı kameralara yansıdı. Sağlıklı bir şekilde kurtarılan keçi, sahibi Tarık Özdil’e teslim edilirken, Özdil ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 16 istasyon, 53 araç ve 270 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini sürdürüyor.

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