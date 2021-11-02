Trafik denetimleri aralıksız sürüyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü motosikletli ekiplerce yapılan denetimler aralıksız devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü motosikletli ekiplerce 25 29 Ekim tarihleri arasında; motosikletlerin karıştığı trafik kazalarını azaltmak ve kask takma alışkanlığını kazandırmak amacıyla denetim yaptı. Denetimlerde; 565 araç ve sürücüsü kontrol edildi, ihlal ve eksikliği görülen 344 araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun 78/1B. maddesinden (kask kullanmamak), 114 adet, 36. maddesinden (ehliyetsiz araç kullanmak), 109 adet, 30/1B. maddesinden (egzozçevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak), 3 adet, 23. maddesinden (tescil plakasız araç kullanmak), 4 adet, 91. maddesinden (sigortasız araç kullanmak), 19 adet, Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden, 95 adet olmak üzere cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca; 2 çalıntı motosiklet alınırken, 44 motosiklet de trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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