Kayserispor'da Onur Bulut ilk kez kırmızı kart gördü

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un başarılı sağ bek oyuncusu Onur Bulut, ilk kez kırmızı kart gördü.

Süper Ligin 11. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü 21 mağlup eden Yukatel Kayserispor’da Onur Bulut karşılaşmanın 88. dakikasında çift sarı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Sezon başında Alanyaspor’dan Kayserispor’a gelen başarılı oyuncu Onur Bulut, sarı kırmızılı forma ile ilk kez kırmızı kart gördü. Onur Bulut, ligin 12. haftasında deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon Yukatel Kayserispor forması ile 11 maçta görev yaparken 1 gol ve 2 asist yaptı.

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