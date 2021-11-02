Mario Gavranovic 2. golünü attı

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Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor’un İsveçli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 2. golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 11. haftasında sahasında oynadığı maçta Fatih Karagümrük’ü 21 mağlup etti. Sarı kırmızılılar 21 kazandığı maçta takımın ilk golünü atan Mario Gavranovic attı. Sarı kırmızılı takımla dördüncü maçına çıkan İsveçli forvet oyuncusu Gavranovic, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Fatih Karagümrük maçını da boş geçmedi. Fatih Karagümrük maçının 73. dakikasında Onur Bulut’un asistinde topu ağlara göndererek skoru 11 yapan Mario Gavranovic doksan dakika sahada kaldı.

Gavranovic bu sezon oynadığı 4 maçta 2 gol atarken 2 asist yaptı.

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