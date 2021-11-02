Kayserispor 4 maç sonra kazandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde 4 maç sonra galibiyet aldı.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Yukatel Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Mario Gavranovic ve Mame Baba Thiam’in golleri ile rakibini 21 mağlup eden sarı kırmızılılar, 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Fatih Karagümrük galibiyeti ile kötü gidişat 'dur' diyen sarı kırmızılılar ligde geride kalan 11.hafta sonunda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı ve 14 puan topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.