Üniversite öğrencisinin ağır yaralandığı kaza kamerada

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Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR,(Kayseri),(DHA)KAYSERİ-Niğde kara yolunda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Abdibaki Alic (20) ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Niğde karayolunun 74'üncü kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ömer İhsan Y., yönetimindeki 61 DD 093 plakalı otomobil, okula gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Kayseri Üniversitesi Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Sağlık Programı Bölümü öğrencisi Abdibaki Alic'e çarptı. Kazada üniversite öğrencisi ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciyi Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Alic, uygulanan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde üniversite öğrencisinin yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması yer alıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Metin DEĞİRMENCİ

2021-11-02 12:42:39



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