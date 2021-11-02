Kayseri'de 'Değer Gençlik' Projesi başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından Değer Gençlik projesi “Gençliğe Değer” sloganı ile çalışmalarına başladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘Genç Dostu Belediye’ ödülü alan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığı ile gençlere yönelik önemli bir projeyi daha faaliyete geçirerek gençlerin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde ‘Değer Gençlik’ ismiyle yeni bir eğitim modelini hayata geçirerek gençlerin sosyal, sanatsal, kültürel ve kişisel gelişimlerini öncelemek suretiyle akademik gelişimlerine de dolaylı katkı sağlamayı amaçlıyor. Özel olarak tasarlanmış 7 ayrı atölyede 25 farklı alanda gerçekleştirilen eğitimlerle, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gerçekleşeceği Değer Gençlik Merkezi gençlerin dünyalarını zenginleştirecek. KAYMEK söz konusu Değer Gençlik uygulaması ile ‘El Emeği ve Göz Nuru Atölyesi, Teknofen Atölyesi, Çevrim İçi Atölyesi, Kişisel Gelişim 12 Atölyeleri, Oyu Atölyesi ve Seçmeli Atölye’ gibi kategorilerde Kur'anı Kerim ile Adabı Muaşeret alanlarında eğitim alan gençlerin manevi dünyalarını zenginleştirecek, gençler erdemli bireyler olarak bireysel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilecek. Diksiyon eğitimi de alan gençler topluluk önünde etkili konuşabilecek, özgüven sahibi olacak, ilgi ve yeteneklerine göre Osmanlıca, tiyatro, halk oyunları ve müzik gibi alanlarda eğitim alan gençlerin kişisel gelişimleri desteklenecek, youtuber, internet ve sosyal medyanın doğru kullanımı, ekipmanlar ve içerik oluşturma alanlarında eğitim alan gençler günümüz dünyasının en önemli iletişim araçlarından olan sosyal medyayı doğru ve etkili kullanabilecek, akıl oyunları, dijital oyunlar ve geleneksel oyunlar ile gençler oyuna ayırdıkları zamanı daha etkili, verimli, kontrollü ve faydalı geçirebilecek, ahşap ve cam boyama, Filografi, tasarım ve geri dönüşüm, Ebru, Kaligrafi, Hüsni Hat, basit dikiş teknikleri ve bez bebek alanlarında eğitim alan gençlerin estetik duygusu oluşacak, el becerileri ve yetenekleri gelişecek, robotik kodlama, eğlenceli fen deneyleri, dijital tasarım alanlarında eğitim alan gençler bilimsel gelişmeleri yakından takip edebilecek, teknoloji alanında çağın gereklerini yerine getirebilecek ve yarınlara emin adımlarla ilerleyebilecek ve gençlere çay ve ikramlar sunularak Hacivat ve Karagöz, Orta Oyunu veya Meddah ile tarihi menkıbevi hikâyeler anlatılarak gençlerin kıssalardan hisse alması sağlanacak.

1417 yaş arası (9, 10 ve 11. sınıf) gençlerin haftada 2 gün, yılda toplam 320 saat ücretsiz olarak eğitim alacağı ve 13 Kasım 2021’de eğitimlere başlayacak olan Değer Gençlik için başvurular başladı. İlgilenen vatandaşlar, Değer Gençlik Merkezi’nden ücretsiz olarak eğitim almak için www.kaymekonline.com adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Değer Gençlik uygulamasına, şehrin her bölgesinde eğitim alan tüm öğrenciler başvuru yapabilecek.

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