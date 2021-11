Tarihi kilise restore edilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek arasında İncesu Kent Müzesi çalışmaları kapsamında ilçede bulunan tarihi Aziz Eusthatios Kilisesi’nin restorasyonu için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında, İncesu ilçesi Yenicamii Mahallesi'nde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, mülkiyeti İncesu Belediyesi'ne ait kilisenin restorasyonu ve işlevlendirilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İncesu Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza protokol töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Değerli başkanımız, her zamanki uyumlu, bizlerle birlikte, ilçesine, şehrine, insanına hizmet etmeyi sevda bilen, ibadet olarak bilen anlayış içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Uyumlu kültürü ile İncesu’muza hizmetler, güzel çalışmalar ortaya çıkarıyor, İncesu adeta gelişiyor, güzelleşiyor” dedi. Büyükkılıç, İncesu’daki endüstriyel gelişmelerden bahsederek, “Hemen şehrimizin yanı başında olması, oradaki organize sanayimizin bugün için aranılan ve gelişen bir bölge olması, Devlet Demir Yolları’mızın yanı başında olması, geçmişte rahmetli Erbakan hocanın Taksan diye bilinen takım tezgâhlar sanayinin etrafında kümelenmiş olması gibi güzel endüstriyel gelişmelerin yanında üzümleri ile en önemlisi mütevazı gönül insanlarıyla bizim olmazsa olmazımız olan İncesu’muza en büyük desteği vermek bizim görevimizdir” diye konuştu. Kara Mustafa Paşa dönemine ait kervansarayı olan, aynı zamanda tarihi dokuları, sivil mimari örnekleri içeren, ilçede dini eserler bağlamında tescilli yapı olan, mülkiyeti de İncesu Belediyesi’ne ait olan kiliseyi restore ettireceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Tarihi eseri canlandırmak, ayağa kaldırmak, bir fonksiyon kazandırarak, Kent Müzesi bağlamında İncesu’muzun müzesi haline getirip, ilçemizin tüm değerlerini oraya taşımak yönünde bir çabamız söz konusu. Protokolümüzü imzalıyoruz, restorasyon çalışmalarını başlatıyoruz. Şehrimize, ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, insanların uğrak yeri olacak İncesu’nun aynı zamanda Kapadokya’nın giriş kapısı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ürgüp, ilçemizin hemen yanı başında, geçmişte tarihi, idari birliktelikleri olmuş, güzel şirin bir ilçe. Burada yine erken Bizans dönemine ait olan mozaikten bahsedildi. Bu işin üzerine gitmek suretiyle belediyemizden aldığımız karar ile Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, yine İncesu Belediyemiz ile Kültür Müdürlüğü’müzün Valiliğimizin birlikteliğiyle, bilgisi ve denetimi dâhilinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği bu çalışma ile tarih yeniden yazılacak. Bölgemize büyük bir kazanım sağlayacak olan mozaikler ile ilgili çalışmada gündeme gelmiş oldu. Şuana kadar yapılan çalışmalardan elde edilen veriler de yüzümüzü güldürdü. İnşallah bölgenin, hatta Türkiye’nin önemli mozaik çalışmalarının bir bakıma merkezi haline geldiğini de görmüş olduk, bu da bizi sevindirdi, keyiflendirdi. Malumunuz Boğaz köprüde sıcak su çalışması var, orada bir sıcak su ile ilgili hizmetler veriliyor. Subaşı diye bilinen organize sanayimizin karşısındaki bölgeden çıkan bir sıcak su çalışması var. Tarım, endüstriyel, tarihi ve kültürel varlıklarla adeta hak ettiği yere ulaşma yönünde İncesu, adım adım ilerliyor. Bunu bir destinasyon haline dönüştürüp, her gelen turist veya ziyaretçinin de buradan adeta oradaki özel bölgeye ait olan gastronomik üzümleri ile buluşurken, tarihle de buluşmak suretiyle adeta tarihe ışık saçan bir ortam oluşuyor. Malumunuz Şeyh Şaban hazretleri bir Allah dostu, Turhasan hazretleri yine Allah dostu. Yani değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Selçuklu’su, Osmanlı’sı, Bizans’ı gibi tarihin ve şehrin en önemli parçalarından birisi üzerinde konuşma yapıyoruz. Konuştukça konuşulacak, sevdikçe sevilecek bir şirin ilçeden bahsediyoruz. Bizler bunu daha da donanımlı, daha da insanların uğrak yeri haline gelecek olan şekle dönüştürmek için el birliği ile çalışıyoruz.”

İncesu’da cephe iyileştirmesi de yaptıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Ayrıca esnaflarımızın hem fiziki olarak daha güzel bir ortamda hizmet vermeleri, hem de yüzlerinin gülmesi açısından cephe iyileştirmelerini yapıyoruz. Meydan düzenlemesi konusunda projemiz hazır. Onu hayata geçireceğiz. Adete şirin, cıvıl cıvıl bir ilçe ortaya çıkacak. Oradaki Meslek Yüksekokulu ile yine yükseköğretimin bir parçası haline gelen ve şehrimize yakınlığından dolayı da tercih edilen bir konuma geldi. O da bizim için önemli. Yurt sorunu yok. Her yönüyle gelişiyor, güzelleşiyor. Bugün de bu mevcut tescilli kilise ile ilgili, belediyemize ait olan yerle ilgili yapacağımız bir protokol ile restorasyon çalışmaları yapıp hayata geçireceğiz ve oraya bir fonksiyon yükleyeceğiz ki bildiğimiz gibi o ilçemizin müzesi halinde olan bir fonksiyon yüklenmiş olacak, kültürel bir çalışma yapılmış olacak” diye konuştu.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de imza töreninde yaptığı konuşmada Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “İncesu’da bulunan Aziz Eusthatios kilisemizin restorasyonu için Büyükşehir Belediyemiz ile protokolümüzü yapmak üzere buradayız. Sadece kilise restorasyonu değil, İncesu’daki tarih ve turizm destinasyonunun bir kısmını oluşturan bir yapının restorasyonu söz konusu. Esas itibariyle Örenşehir’de başlayan, yıllardır gün yüzüne çıkmayı bekleyen mozaiklerin gün yüzüne çıkması için Büyükşehir Belediyemiz tarafından bütün adımlar atılmış, bunun ikinci etabı olan kilisemizin restorasyonu da Büyükşehir Belediyemiz ve Memduh Başkanımız tarafından yapılıyor. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun, bu konuda bizlere destek oldu. İncesu’daki bu turizm destinasyonunun oluşmasında büyük katkıda bulundu. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun, var olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.