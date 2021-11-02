Mame Baba Thiam suskunluğunu bozdu

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Yukatel Kayserispor’un Senegalli forveti Mame Baba Thiam 4 maç sonra golle tanıştı.

Süper Lig'in 11.haftasında Yukatel Kayserispor evinde Fatih Karagümrük’ü 21 mağlup etmeyi başardı. Fatih Karagümrük maçının 90+2. dakikasında kafa golü ile takımını 21 öne geçiren Mame Baba Thiam attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Bu sezon rakip fileleri 4 kez havalandıran tecrübeli oyuncu Thiam takımının en golcü oyuncusu konumunda. Mame Baba Thiam bu sezon ligin 4. haftasında deplasmanda oynanan Başakşehir maçında, ligin 6. haftasında Kayseri’de oynanan Galatasaray maçında ve ligin 11. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında takımı adına goller atmıştı.

Bu sezon 9 Süper Lig maçına çıkan Mame Baba Thiam, toplam 4 gol atarken 2 asist yaptı.

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