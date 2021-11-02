14 yıl 8 ay hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. (22), saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, `hırsızlık´ suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli kadının yakalanması için çalışma başlattı. Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'ndeki bir yakınının evinde saklandığı saptanan Y.Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-11-02 17:14:59
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