Hikmet Karaman: Fenerbahçe maçı iki takım için de çok önemli

"Karagümrük karşısında önemli bir galibiyet aldıkKAYSERİ, (DHA) Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Önemli oyunculara sahip. Bu maç her iki takım için de çok önemli. Her iki takımın da varını yoğunu ortaya koyacağı bir maç olacak" dedi.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 12´nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Gerçekleşen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor´da teknik direktör Hikmet Karaman, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçıyla ilgili, çok önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı. Uzatma dakikalarında da olsa galip gelmeyi bildiklerini vurgulayan Karaman, oyuncularının maçı hiç bırakmadığını söyledi.

"FENERBAHÇE MAÇI İKİ TAKIM İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"

Ligde 12´nci haftada karşılaşacakları Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in enteresan bir lig olduğuna dikkat çekerek, zaman zaman takımların iniş-çıkış yaşadığını söyledi. "İki, üç maçlık seri yakaladığınızda farklı bir yere gelebiliyorsunuz. İki, üç maç kaybettiğinizde de çok farklı bir yere gelebiliyorsunuz" diyen Karaman, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Önemli oyunculara sahip. Bizim karşılaşmadan önce bir Avrupa kupası maçı da oynayacak. Bu maç her iki takım için de çok önemli. Her iki takımın da varını yoğunu ortaya koyacağı bir maç olacak. Pazar günü mücadelesi yüksek bir maç olacak. Oyuncularımız Kayseri'yi temsil eden bir karakter ve yapıya sahip. Onlar da bu temsili lig sonuna kadar götürecektir" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri DHA

2021-11-02 17:48:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.