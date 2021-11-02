Kayseri'de kaçak içki operasyonu

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KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir imalathaneye düzenlediği operasyonda 278 şişe sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Kocasinan ilçesinde bir iş yerinde sahte alkol üretildiği ihbarı aldı. Belirlenen adrese yapılan baskında sahte içki üretimi yapan 1 kişi gözaltına alındı. İmalathanede yapılan aramada 278 şişe sahte alkol, 65 litre şişelere doldurulmak üzere hazırlanmış sahte alkol, 280 adet alkol şişelerine yapıştırmaya hazır halde TPDK bandrolü, 350 adet içki kapağına yapıştırılan kapüşon ve 40 adet şile tıpası ele geçirildi. Sahte alkol üreten şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2021-11-02 21:57:32



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