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Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, TIR ile çarpışan traktör ikiye bölündü. Traktörün Suriyeli sürücüsü M.A., kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde KayseriNiğde karayolunun 76'ncı kilometresi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. C.S. (42) yönetimindeki 51 AAH 524 plakalı TIR, Suriye uyruklu M.A.'nın kullandığı traktöre çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye bölünürken, sürücü M.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralı traktör sürücüsü M.A., sağlık ekiplerince Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Metin DEĞİRMENCİ

2021-11-02 23:23:47



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