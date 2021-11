Başkan Çopuroğlu: “Dünyada fazla örneği olmayan bir partiyiz”

Maskeyi aynaya taktı! At yarışı izledi!

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partinin iktidara gelişinin 19. yılı nedeni ile yaptığı açıklamada “Dünyada fazla örneği olmayan bir partiyiz” dedi.

Girdikleri seçimlerde sürekli oylarını güncelleyebilen bir parti olduklarını söyleyen Başkan Şaban Çopuroğlu; “3 Kasım 2002 tarihi, 1950’den beri en büyük temsil gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti iktidarında meydana geldi. Tabi günden bugüne 19 yıl olmuş. Allah’ın izni ile temsil gücü noktasında her geçen gün hem milletvekillerimiz, hem bakanlarımız hem de siyasi irade elinden ne geliyorsa sahada göstermeye gayret ediyor. Dünya ölçeğinde ses getirecek faaliyetler göstermeye gayret ediyor. Tabi o gün yüzde 34.3 oy alan bir partiydik. Yani o gün seçime girdiğimizde 363 sandalye ve 363 milletvekiline sahip olmuştuk. O günden bugüne herhalde 10’dan fazla seçime girdik ve bu seçimlerde de her zaman birinci parti olma iddiamızı gerçekleştirmiş olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de kırılması zor bir rekor. Herhalde dünyada da bu zaman zarfında da oylarını sürekli güncelleyebilen başka parti var mıdır bilmiyorum ama kırılması güç bir rekoru elinde bulunduran bir partinin mensubuyuz” dedi.

Çopuroğlu, ileri dönemde de aynı heyecan ve iddia ile çalışacaklarını söyleyerek, “Bizler de yerelde teşkilat mensupları olarak çalışmalara destek vermek, yerelde bunu anlatabilmek, yerelin bütçeden faydalanabilmesi adına gayret ediyoruz. İnsanın aklına şöyle bir şey geliyor, kurulduğu yıldan hemen bir yıl sonra iktidar olabilmiş dünyada çok fazla örneği olmayan bir partiyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte 2023 Türkiye’sinde de bu iddiamızla bu heyecanımızla devam etmek istiyoruz. Bize çalışmak düşüyor, biz de 2 bin 750 teşkilatımızla beraber sahada çalışmaya devam edeceğiz. Her geçen gün dünya ölçeğinde Türkiye’nin bilinirliği, hatırı ve ağırlığı artmakta. En büyük örneğini geçtiğimiz günlerde büyükelçilerin nezdinde yaşamış olduk. Tüm vatandaşlarımız da biz de gururlandık ve inşallah bu gururlanma Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın verdiği gururu önümüzdeki dönemde de yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah bu bir ve beraber olduğumuz görüntü Cumhur İttifakımızla beraber uzun yıllar devam edeceğine inanıyor, bu çerçevede çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.