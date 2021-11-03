Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri, 3 kişinin ev ve otomobillerinde uyuşturucu sattıkları bilgisini aldı. Adresleri tespit edilen şüphelilerin ev ve araçlarına eş zamanlı operasyon yapıldı. Uyuşturucu sattıkları şüphesiyle D.Ç., Ü.M. ve S.Ş. gözaltına alındı. Aramalarda 613 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 0,90 gram bonzai, 3 ecstasy hap, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, uyuşturucu satışından elde edilen 48 bin TL ve uyuşturucu madde ticaretinin not alındığı hesap çetelesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)
2021-11-03 10:07:54
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