Başkan Büyükkılıç’tan Akkışla’ya okul müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte ziyaret ettiği Akkışla’da ilçeye ilkokul yaptıracaklarını açıklayarak, “Bu güzel Türkmen beldesine ne yapsak az” dedi.

İlçe ziyaretlerine ara vermeden devam eden, hem belediye başkanlarının hem muhtarların hem de ilçe sakinlerinin taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın son durağı Akkışla oldu. Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Akkışla Kaymakamı Erkan Minuz ve Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan’ı ziyaret etti.

Akkışla Kaymakamlığı’nda açıklamalarda bulunan ve ilçeye verdikleri okul sözünü yerine getireceklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Sayın Valimiz, sağ olsun bizleri yalnız bırakmıyor, birlikte hareket etmenin hem şehrimiz hem de ilçemiz adına bereketini yaşıyoruz. Daha önceki kaymakamımız ile birlikte başkanımız geldi, okul talepleri vardı, biz de okul konusunda sözümüzü verdik, ‘bu işi çözelim’ dedik, sayın valimizin eğitime olan sıcak bakışıyla birlikte ‘biz varız’ dedi. Pandemide ilk mavi olan bir ilçemiz, masmavi olan bu ilçeye ne yapsak az. Birlikte gidelim, okul konusuna müjdeyi verelim dedik” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Valilik el ele, eğitimde seferberliği devam ettirmeye, parola da bu. Okul müjdesini vermeye geldik. Projelendirilir, yakışan ne ise yapılır. Bu güzel Türkmen beldesine ne yapsak az” dedi.

Vali Şehmus Günaydın da, Akkışla’nın özellikle pandemi sürecinde aşılanma ile ilgili ortaya koyduğu tavır, davranış ve gayretlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Eğitim konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın da çaba ve gayretleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten geçen aynı yöntemle İncesu için bir okulu yapalım diye kararlaştırdık. Akkışla’ya da sözümüz vardı, yakın zamanda yapımına başlayacağız, kazmayı vuracağız. Akkışla’mıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ise “Büyükşehir’imizin belediye başkanı ve şehrin doktoru, duayenimizden Allah razı olsun. İlçemizin eksikleri noktasında tüm gayretlerini seferber eden başta Memduh Başkan’ımız olmak üzere tüm daire başkanlarına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Günaydın ile Başkan Büyükkılıç, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Akkışla Belediyesi’ni de ziyaret ederken, Belediye Başkanı Ayhan Arslan ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında brifing verdi. Arslan, Vali Günaydın ile Başkan Büyükkılıç’a Akkışla Spor’un formasını hediye etti.

İlçede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, esnafları da ziyaret ederek, hem hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu hem de onların istek ve taleplerini dinledi. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda 16 ilçeye hizmet götürmeye devam ediyor.

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