Erciyes'in zirvesi beyaza büründü

Piste inen uçağın önüne çıktı, çok sayıda gözaltı var

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Erciyes Dağı'nın zirvesi, yağan kar ile beraber beyaza büründü.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na kar yağdı. Yağan kar ile beraber 3 bin 917 rakımlı dağın zirvesi beyaza büründü. Drone ile görüntülenen zirve, eşsiz manzaralar sundu.

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