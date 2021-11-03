Kaza yapan traktör ikiye bölündü

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tırla çarpışan traktör ikiye bölündü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Niğde karayolu Yeşilhisar ilçesi yakınlarında 51 AAH 524 plakalı tır ile traktör çarpıştı. Kaza yapan traktör ikiye bölünürken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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