Kayseri'de 12 ton kaçak kömür ele geçirildi

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KA YSERİ, (DHA) KAYSERİ'de TIR kasasında 12 ton kaçak kömür ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Osman Kavuncu Mahallesi Gazibey Sokak´ta şüphe üzerine TIR'ı durdurdu. Ekiplerin TIR kasasında yaptığı kontrollerde 12 ton kaçak kömür ele geçirildi. Kaçak kömürler imha edilmek üzere Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi´ne götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2021-11-03 13:29:53



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