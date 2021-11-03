Kocasinan’da yürekleri ısıtan proje yüzleri güldürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan’da yürekleri ısıtan proje yüzleri güldürüyor

İHA

Kocasinan’da yürekleri ısıtan proje yüzleri güldürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hayata geçirdiği Sosyal Market ve İkinci El Eşya Toplama Merkezi’ni ziyaret etti. Yeni gelen kışlık ürünlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, sosyal sorumluluk projeleriyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerini vurguladı.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesi çerçevesinde hizmete sunulan Yeşil Mahalle’deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ve Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal Market’i ziyaret edip, yeni gelen kışlık ürünleri inceledi. Mağazadan bedenlere göre ayrılan kıyafetleri ve botları reyonlardan seçerek, alışveriş keyfi yaşayan çocuklarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilendi. Kışlık kıyafetlerini ve botlarını giyen çocuklar, büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi Sosyal Marketindeyiz. Sosyal Marketimiz, faaliyete geçtiği günden itibaren ihtiyaç sahibi; gençyaşlı, kadınerkek olmak üzere 7’den 70’e herkese ulaşmaya ve herkesin kendi özelinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Kış sezonu dolayısıyla yeni ürünlerimiz geldi. Farklı bir heyecan yaşıyoruz. Kışlık ürünlerin reyonlarında yerini almasıyla birlikte ihtiyaç sahibi aileler gelip, buradan ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yeni sezon olan ceket, kaban, mont, kazak ve ayakkabı gibi ürünlerle bütün ihtiyaçlar karşılanmış olacak. Bu vesileyle 4 yıl boyunca bize destek olan Kayseri ile ulusal firmalara ve hayırseverlere teşekkür ediyorum. Sosyal Marketimizin büyümesinde büyük emekleri var. Hepsinin ellerine emeklerine sağlık ve bol bereketli kazançlar diliyorum. Bu hizmetimiz, on binlerce aileye ulaşmanın ne denli isabetli hizmet olduğunu göstermektedir. İhtiyaç sahipleri, mağaza konforunda ellerindeki ‘Dost Eli’ kartıyla istediği ürünü alabiliyorlar. Sosyal marketimiz, hizmet kalitesiyle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı sürdürüyor. Yeni sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, sosyal projelerle gönül belediyeciliği uygulamasını en iyi şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi. Yüzleri gülümseyen çocuklar ise büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market’te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirlenerek ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli’ isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 12 ton kaçak kömür ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 12 ton kaçak kömür ele geçirildi
Suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı
Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Bilim Fuarı başladı
YEREL HABERLER Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Bilim Fuarı başladı
16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık: Tüfek bir anda ateş aldı ve başına isabet etti
YEREL HABERLER 16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık: Tüfek bir anda ...
Kaza yapan traktör ikiye bölündü
YEREL HABERLER Kaza yapan traktör ikiye bölündü
Erciyes Dağı'nın zirvesi beyaza büründü
YEREL HABERLER Erciyes Dağı'nın zirvesi beyaza büründü
Kayseri'de 12 ton kaçak kömür ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 12 ton kaçak kömür ele geçirildi
Otomobilin üniversite öğrencisine çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin üniversite öğrencisine çarptığı kaza ...
Başkan Yalçın, Talasgücü Belediyespor takımıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yalçın, Talasgücü Belediyespor takımıyla ...
Erciyes'in zirvesi beyaza büründü
YEREL HABERLER Erciyes'in zirvesi beyaza büründü
1986'da nişanlandılar, 35 yıl sonra evlendiler
YEREL HABERLER 1986'da nişanlandılar, 35 yıl sonra evlendiler
Kablo ve evden hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kablo ve evden hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk ...
Rezidansa uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Rezidansa uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Başkan Büyükkılıç’tan Akkışla’ya okul müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan Akkışla’ya okul müjdesi
Hırsızlar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlar suçüstü yakalandı
Şüpheli araçta uyuşturucu ticaretinin hesap çetelesi çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçta uyuşturucu ticaretinin hesap çetelesi ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Başkan Çopuroğlu: “Dünyada fazla örneği olmayan bir partiyiz”
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu: “Dünyada fazla örneği olmayan bir ...
TIR'la çarpışan traktör ikiye bölündü
YEREL HABERLER TIR'la çarpışan traktör ikiye bölündü
Kayseri'de eşya ve kablo hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de eşya ve kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Kayseri'de kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Kayseri'de kaçak içki operasyonu
Kayseri'de 1.5 yaşındaki Alperen, yatağında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de 1.5 yaşındaki Alperen, yatağında ölü ...
Kayseri'de 278 şişe sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 278 şişe sahte alkol ele geçirildi
Hikmet Karaman: Fenerbahçe maçı iki takım için de çok önemli
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: Fenerbahçe maçı iki takım için de çok ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.