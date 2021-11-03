Başkan Palancıoğlu: “AK Parti ile dünya 5'ten büyük olduğunu, Türkiye ise bölgede lider ülke olduğunu gördü”

AK Parti’nin 3 Kasım 2002'deki seçimle iktidara geldiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 19 yıldır iktidarda olan AK Parti yönetiminin gerçekleştirdiği yatırımlar ve hizmetler ile 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dış politika, genel siyaset, ekonomi, savunma sanayi, ilaç sanayisi, sağlık ve eğitim yatırımları, ulaşım yatırımları ile toplumda büyük bir gelişme ve büyümeyi gerçekleştirdiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

“Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti yönetimi ve kadrosu, 19 yıldır millete hizmet yolunda emin adımlarla ilerleyerek 2023 hedeflerini gerçekleştirmenin huzuru ve mutluluğunu yaşamaktadır. Hedefini, icraatları ile büyüten AK Parti 2071 hedeflerini ortaya koyarak halkın yaşam kalitesini artırdığı gibi yaşanılabilinen modern şehirler inşa etmiştir. Savunma sanayi, ilaç sanayisi, enerji yatırımları, teknoloji yatırımları ile ülkemizin bir lider ülke olduğunu göstermiştir.”

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi ile yatırım ve hizmetleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayseri’ye ve Kayserililere Kayseri Belediyecilik Modeli ile gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler ile örnek şehir olarak gösterildiğini sözlerine ekledi.

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