7/24 Kütüphane bir yılda 170 bin kişiye hizmet verdi

Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’ye açıldığı günden bu yana ilgi artarak sürüyor. Pandemi tedbirleri nedeniyle zaman zaman daha az sayıda öğrenci ve araştırmacı kabul edilmesine rağmen kütüphaneden bir yılda 169 bin 300 kişi yararlandı.

Talas girişi Atatürk Bulvarı ve yurtların merkezinde bulunan 7/24 Kütüphane, hizmet vermeye başladığı günden bu yana öğrencilerin ve araştırmacıların uğrak yeri olmaya devam ediyor. 31 Ekim 2020’de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Kayseri protokolünün de katıldığı görkemli bir törenle hizmete giren kütüphaneden bugüne kadar 169 bin 300 bin kişi yararlandı. Ayrıca 7/24 Kütüphane’nin ardından Talas’a kazandırılan Altıntepe Semt Kütüphanesi ile Gezici Kütüphane de vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda çocuklara ve gençlere armağan amacıyla açılışı gerçekleştirilen Kiçiköy Mahallesi’ndeki Altıntepe Semt Kütüphanesi’nden de her yaştan 14 bin 70 kişi yararlandı.

Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından kırsal mahalleler ağırlıklı olmak üzere 4 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başlayan Gezici Kütüphane’den ise bu zamana kadar 11 bin 550 kitapsever ve öğrenci faydalandı. Talas’ta her yaştan öğrenciye çok yönlü hizmet veren her üç kütüphaneden yararlanan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan eğitim kökenli belediye başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

