İl Sağlık Müdürü Benli: "Hem böbrek hem karaciğer nakli planlamasını yapmış bulunmaktayız" Kayseri'de 29 bin 991 hasta organ nakli olmayı bekliyor

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli Organ Bağışı Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada; "Her ne kadar cerrahi anlamda sistemimizi düzenlemiş olsak da bu işin elbette bir vericisi olması gerekiyor. Canlı verici naklinin iyi bir şekilde yapılabilmesi için ön hazırlıklarını hızlı şekilde tamamlamamız gerekiyor" dedi.

39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla kent merkezinde bulunan bir AVM'de stant kuruldu. Stant açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, organ bağışı konusunda toplumda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaların yapıldığını kaydederek; "Bu hafta Organ Nakli Haftası. Organ Nakli Haftası vasıtasıyla, organ nakli farkındalığını artırabilmek ve organ bağışı üzerinde toplumuzun bu konuda dikkatini biraz daha çekebilmek açısından organ bağışının önemine dikkat çekmek istiyoruz. Erciyes Üniversitemiz şuan itibariyle böbrek nakillerini gerçekleştirebilmekte. Bildiğim kadarıyla karaciğer için de onay alıyorlar. Şehir Hastanesi'nde yine böbrek naklinde sertifikamızı aldık ama yaklaşık 1 buçuk yıldır orada pandemi açısından yoğunluğumuz var. Bu yoğunluktan dolayı şuana kadar henüz nakil gerçekleştiremedik. Ancak önümüzdeki süreçte hem böbrek hem karaciğer nakli planlamasını yapmış bulunmaktayız. Biz her ne kadar cerrahi anlamda sistemimizi düzenlemiş olsak da bu işin elbette bir vericisi olması gerekiyor. Sadece kadavra değil canlıdan da verilecek şekilde. Biz; canlı verici naklinin iyi bir şekilde yapılabilmesi için ön hazırlıklarını hızlı şekilde tamamlamamız gerekiyor. Çünkü; organ nakli gerçekleştirecek durum olduğunda saatlerle yarışılıyor. Bu durumda eğer önceden organ bağışını sistemimiz üzerinden yapmış olursak hızlanmış oluyoruz. Enabız üzerinden organ bağışını gerçekleştirebiliyoruz. Önemli bir konu var; beyin ölümü gerçekleştiği sırada aile ile görüşüp onay alınması gerekiyor. Bu konuda da böyle bir durumla karşılaşıldığında halkımızdan destek bekliyoruz. Organ bekleyen vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm olmuş olalım" şeklinde konuştu. Benli, ENabız üzerinden de organ bağışının kolaylıkla yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kayseri'de bin 300 kalp, 22 bin 970 böbrek, 2 bin 385 karaciğer, 285 pankreas, 152 akciğer, 2 bin 924 kornea ve 2 kalp kapağı nakli bekleyen hastanın olduğu öğrenildi.

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