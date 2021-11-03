Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın: 76 - 85

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Levgenii Nagomi, Andrea Bongiomi, Mlosav Kaludjerovic

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 1, Meltem 8, Sevgi 3, Williams 17, Sventroaite 30, Gizem 2, Slocum 15

NESİBE AYDIN: Thomas 10, Snytsina 17, Merve Uygül, Gülşah, Nacickaite 27, Hülya 8, Meltem 3, Harika 16, Coates 4

1'İNCİ PERİYOT: 16-24

DEVRE: 33-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-56Kadınlar EuroCup D Grubu 4'üncü maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Nesibe Aydın'ı konuk etti. Konuk ekip, karşılaşmadan 85-76'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 30 sayı ile Kayseri Basketbol'dan Egle Sventroaite oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-11-03 20:41:25



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