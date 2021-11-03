Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın: 76 - 85

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Levgenii Nagomi, Andrea Bongiomi, Mlosav Kaludjerovic
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 1, Meltem 8, Sevgi 3, Williams 17, Sventroaite 30, Gizem 2, Slocum 15
NESİBE AYDIN: Thomas 10, Snytsina 17, Merve Uygül, Gülşah, Nacickaite 27, Hülya 8, Meltem 3, Harika 16, Coates 4
1'İNCİ PERİYOT: 16-24
DEVRE: 33-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-56Kadınlar EuroCup D Grubu 4'üncü maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Nesibe Aydın'ı konuk etti. Konuk ekip, karşılaşmadan 85-76'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 30 sayı ile Kayseri Basketbol'dan Egle Sventroaite oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-11-03 20:41:25
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