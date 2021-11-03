EuroCup Kadınlar D Grubu. 4.Maç Bellona Kayseri Basketbol: 76 - Nesibe Aydın: 85

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EuroCup Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Bellona Kayseri Basketbol, evinde ağırladığı Nesibe Aydın’a 7685 mağlup olarak grupta dördüncü mağlubiyetini aldı.

Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanan müsabakada ilk periyotu deplasman ekibi Nesibe Aydın 1624 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda ağırlığını ortaya koyan ev sahibi ekip, devreye 3343 geride girdi. Maçın 3. periyodunda 10 sayılık farklı 5’e indiren Bellona Kayseri Basketbol, son periyotta ise oyunun bütün hakimiyetini rakibine verdi ve sahadan 9 sayı farkla 7685’lık mağlubiyetle ayrıldı. Bellona Kayseri bu mağlubiyetle üst üste gruptaki dördüncü mağlubiyetini aldı.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Levgenii Nagomyi (Ukrayna), Andrea Bongiomi (İtalya), Mlosav Kaludjeovic (Karadağ)

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde x (1), Brooque Williams xx (17), Egle Sventoraite xxx (30), Meltem Topaloğlu xx (8), Sevgi Tonguç x (3), Destiny Slocum xx (15),Gizem Tüzün x (2)

Nesibe Aydın: Jessica Thomas xx (10), Katsiaryna Snytsina xx (17), Merve Uygül x, Gülşah Duman x, Kamile Nacickaite xxx (27), Hülya Çoklar xx (8), Meltem Yıldızhan x (3), Harika Eldaş xx (16), Alaina Coates x (4)

1. Periyot: 1624

Devre: 3343

3. Periyot: 5156

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