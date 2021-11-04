Kayıp olarak aranan şahıs çukurda ölü bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan şahıs, çukurda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçede bir süredir kayıp olarak aranan Ahmet D.'nin cansız bedeni, İbrahimağa Mahallesinde bir ağacın yanında bulunan çukurda bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ahmet D.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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