Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 PD 529 plakalı otomobil ile 38 EY 210 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 38 PD 529 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan bir yolcu yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı. İncelemelerin ardından otomobiller, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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