Öğrenciler projelerini Bilim Fuarı'nda sergiledi

Osman Zeki Yücesan Ortaokulu öğrencileri, geliştirdikleri projeleri Bilim Fuarı'nda sergiledi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında Osman Zeki Yücesan Ortaokulu tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği fuar, düzenlenen törenle açıldı. Törenin açılışında konuşan Okul Müdürü Suat Koç; okul olarak öğrencilerin bilim, sanat ve kültürel alanlarda gelişmesine önem verdiklerini söyledi. Programa katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise konuşmasında; "Öğrencilerin arasında gezerken çocuklarımızın projelerini anlatırken gözlerindeki ışıltı bizi daha fazla çalışma inancımızı bir kez daha arttırdı. Hepinize başarılar diliyorum. Eminim ki; bilim insanları, sanatkarlar, doktorlar, öğretmenler, mühendisler, yarının Türkiye'sinin güçlü bireyleri aranızdan çıkacak. Sizlere emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı. 25 projenin bulunduğu fuarın açılışına Ahmet Saim Durgun, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, Kocasinan Beleidye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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