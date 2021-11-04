Hacılar kentsel dönüşümde 152 dairenin temeli atılıyor

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 2. Etap 4 bloğun temelinin 5 Kasım Cuma günü atılacağını duyurdu. Özdoğan, birinci etapta yapımı tamamlanan 5 blok 80 dairenin de anahtarlarının teslim edileceğini söyledi.

Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2. Etap 4 Blok 152 daire temel atma ve 1. Etap 5. blok 80 dairenin anahtar teslim töreninin AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleştirileceğini belirten Başkan Özdoğan, “İlçemizde diğer işlerimiz olduğu gibi Kentsel Dönüşüm projemizde hızla devam ediyor. Yapımı tamamlanan birinci etap 5’inci blok 80 dairemizin anahtarlarını teslim edeceğiz. Ayrıca 2’nci etap kapsamında 152 dairelik 4 yeni bloğumuzun da temelini atacağız” dedi.

Başkan Özdoğan toplam 50 Milyon TL’lik yatırım maliyeti olan kentsel dönüşüm temel atma ve anahtar teslim töreninin 05 Kasım Cuma günü Saat: 14.30’da gerçekleştirileceğini belirterek sözlerini noktaladı.

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