Kayseri'de spor yatırımları tüm hızıyla devam ediyor

Kayseri'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kente yapılan spor yatırımları tüm hızıyla sürüyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içerisinde İncesu Spor Salonu Oyun Sahasına Pvc Kaplama Yapılması, Atölye Binası yapımı, Atletizm pistine depo ile idari bina yapılması ve Erciyes yurdu halı saha zemininin yenilenmesi işleri tamamlanırken, Spor Lisesi, Erciyes Üniversitesi içerisine 2 bin kişilik Öğrenci Yurdu, Tomarza Spor Salonu bakım onarımı, Bünyan Spor Salonu Pvc zemin ve aydınlatma sisteminin yenilenmesi, İdari Binaya çatı katı yapılması, Atatürk Spor Salonu dış cephe bakım onarımı, Yüzme Havuzu çevre düzenlemesi ve Gevher Nesibe Yurdu dış cephe yalıtım ve bakım onarım işleri devam ediyor.



Ayrıca, Güreş Eğitim Merkezi Binasına ek antrenman salonu yapılması, Sarıoğlan futbol sahasının sentetik çim sahaya dönüştürülmesi, Tomarza futbol sahası sentetik çim yüzey yenilemesi, Argıncık futbol sahaları sentetik çim yüzey yenilemesi, Kadir Has Stadyumu altında bulunan eski satış alanının idari ofis ve spor salonu yapılması, Yahyalı Spor Salonu dış cephe yalıtım bakım onarım ve saha aydınlatması yapılması ve Hacılar Spor salonunun bakım onarımının yapılması işleri İhale aşamasında olup İhalesi yapıldıktan sonra inşaat süreçleri başlayacak.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilimizde ihtiyaç duyulan bölgelere Spor Salonu, Olimpik Yüzme Havuzu, Futbol Sahası, Spor Lisesi, Öğrenci Yurdu gibi yatırım çalışmalarız tüm hızıyla devam ediyor. Tabi bu arada yeni tesis çalışmaları yaparken mevcutta bulunan tüm tesislerimizin eksiklikleri teknik ekibimiz tarafından tespit edilerek bakım onarım ve yenileme işleri eksiksiz bir şekilde yapılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Sporcularımıza, Gençlerimize ve Vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet edebilmek adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir.” dedi.

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