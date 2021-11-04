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Kalp krizi geçiren vatandaşın yardımına hava ambulansı yetişti

İHA

Kalp krizi geçiren vatandaşın yardımına hava ambulansı yetişti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kalp krizi geçiren 70 yaşındaki vatandaş, hava ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Yahyalı'da yaşayan 70 yaşındaki Nadiye C., kalp krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine ilçeye ambulans helikopter yönlendirildi. Nadiye C.'yi alan ambulans helikopter, hastayı Erciyes Üniversitesi Tıp Faklütesi'ne sevk etti. Nadiye C., burada tedavi altına alındı.

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