Koramaz Vadisi tur operatörlerine tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koramaz Vadisi tur operatörlerine tanıtıldı

İHA

Koramaz Vadisi tur operatörlerine tanıtıldı

Doğudan batıya doğru kıvrılan, 12 kilometre uzunluğundaki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan eşsiz doğa harikası seyahat acentelerinin yetkilileri ile tur operatörlerine tanıtıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi’nin tanıtımına yönelik çalışmalar kapsamında bu kez Kapadokya bölgesindeki turizm acentelerinin yetkilileri ve tur operatörleri ile bir araya geldi. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, misafirleri ile Koramaz Vadisi gezintisi yaptı. Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Ağırnas Belediyesi Cumhuriyet Kıraathanesi’nde bölge sakinleri ile bir araya geldi. Burada vatandaşlara seslenen Başkan Büyükkılıç, “Buraya doğalgaz geldi, lisesi açıldı, turizm odaklı çalışmalar yapıldı ve bir zenginlik oluştu. Tarıma ve kısmen hayvancılığa yönelik olarak burada bereketli çalışmalar olmaya başladı. Bu dostlarımızın bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm alanında etkin bir rol oynamalarını hem de kazanım elde etmelerini hedefliyoruz” dedi. Büyükkılıç, bölgede turizme yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, bölge sakinlerine şöyle seslendi;
“Burada tarihi eserlerin restorasyonları ile ilgili, Mimar Sinan’ımızı ön plana çıkaracak çalışmalar ile ilgili, sizlerin de destekleriyle Dünya Geçici Miras Listesi’ne alınan Koramaz Vadimizin kalıcı olması için de üniversitemiz ve 8 muhtar ile bu bölgede çalışmaları başlattık. Bütün bu güzellikleri inşallah daha da geliştirecek ve burasının insanlarına bir kazanım sağlayacak, ufkumuzu da aşacak bir tablo sunacağız. Bugün de tur operatörleri bölgeyi tanımak, gezmek ve daha sonra gezdirmek üzere misafirlerimiz burada, sizler de desteğinizi esirgemeyin. Burada Cenabı Allah’ın doğal vergisi var, tarihi doku var, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış vadimiz var, buranın devamında Kültepe Kaniş Karum kazıların yapıldığı önemli bir merkez, bütün bu güzellikleri insanlığın hizmetine sunacağız. Buranın insanları aydın, ufuklu, ekmeğini taştan çıkarır, Mimar Sinan’ın torunları yakışanı yaparlar. Ağırnaslı hemşerilerimiz sağ olun.”
Ağırnas Mahalle Muhtarı Muharrem Uzun da bölge sakinleri ile birlikte Başkan Büyükkılıç’a, Ağırnas’ı gün yüzüne çıkarttığı ve bölgeye yaptıkları yatırımlar için teşekkürlerini, minnettarlıklarını ilettiler. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın, kente gelen 10 Kapadokya Turizm Acentesi, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte Koramaz Vadisi’ni gezdiler. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Koramaz Vadisi’nde, Kayseri’nin zengin gastronomi kültürünü konuklara yansıtan yemeiçme mekânı olan Koramaz Kafe önünde açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Mimar Sinan’ımızın beldesinde bu güzel, şirin bölgedeyiz. Sonbaharı ayrı bir güzel, diğer mevsimleri ayrı güzel. Koramaz Vadisi Dünya Geçici Miras Listesi’ne girmiş olan, kalıcı olması için çabalarımızı sürdürdüğümüz, yaklaşık 8 beldeyi bağrında barındıran, yeraltı şehirleri ile kaya kiliseleriyle, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasıyla, sivil mimari örnekleri ve dini eserleriyle, en önemlisi doğal güzelliğiyle olmazsa olmaz bölgemiz. Bu şirin bölgemizin hem tanınması hem turizme kazandırılması açısından yeni bir destinasyon, yeni bir turizm noktası oluşturmaya özen gösteriyoruz. Erciyes’imizdeki kayak turizminin yanı sıra, oradaki zenginliği ve süreci mevsimlere yayma projesi içerisinde bu bölgeyi de ön plana çıkarma yönünde gayret gösteriyoruz. Yöre halkı da bizlere her zaman sahip oluyor” diye konuştu. Büyükkılıç, seyahat acentelerine ve tur operatörlerine bölgeyi tanıttıklarını belirterek, “Büyük Bürüngüz’deki yer altı şehri de henüz insanlığın hizmetine sunulmamış belki de Türkiye’de en önemli en büyük, en uzun yer altı şehirlerinden birisi. Bütün bu güzellikleri bağrında barındıran bölgemize tur operatörlerimizi getirmek suretiyle bölgemizi tanıttık, tanıştırdık. Kayseri tarih fışkırıyor, Kültepe Kaniş Karum da Koramaz Vadisi’nin devamındaki önemli bir destinasyon bölgemiz, onunla ilgili de değişik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Durmak yok, koşmaya devam” ifadelerini kullandı.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, Koramaz Vadisi’nin tanıtımı ile ilgili bölgedeki seyahat acentelerin davet edildiğini hatırlatarak, şunları söyledi;
“Kayseri’mizin her tarafında ayrı bir güzellik var, tarih var. Bunu ekonomiye kazandırmak için Büyükşehir Belediyemiz ile beraber son olarak Dünya Geçici Kültür Miras Listesi’ne giren Koramaz Vadisi’ne seyahat acentelerini davet ettik, onlar da buranın tanıtımını yapmak için ileriki dönemlerde tur programına alacaklar. Ağırnas’ımız çok güzel bir bölge, Mimar Sinan’ımızın doğduğu köy, buraya da gerek yerli, gerekse yabancı turistlerin son zamanlarda çok büyük ilgisi var. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu gelen misafirlerin kahvaltı ihtiyacını karşılayacak bina hizmete girdi, kendilerine teşekkür ediyoruz.” Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Ağırnas Mahalle Muhtarı Muharrem Uzun da, “Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Başkanıma Ağırnas’a verdikleri bu değerden dolayı tüm halkıma çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Memduh Başkanım Allah razı olsun Ağırnas’ı gün yüzüne çıkardı, Ağırnaslı bunun inşallah kıymetini bilir, teşekkür ediyoruz” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yapılan tanıtım çalışmalarıyla son dönemde ön plana daha çok çıkan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne adını yazdıran Koramaz Vadisi gezisi kapsamında Ağırnas’taki yeraltı şehirlerini de gezen seyahat acenteleri, bölgeye ve doğa harikası vadiye hayran kaldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DEAŞ şüphelisi, saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ şüphelisi, saklandığı evde yakalandı
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Cami, kışla ve adliyede siyaset yapılmasına karşıyız
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül: Cami, kışla ve ...
Kalp krizi geçiren vatandaşın yardımına hava ambulansı yetişti
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren vatandaşın yardımına hava ...
Mensah sezonu kapattı
YEREL HABERLER Mensah sezonu kapattı
Kuruköprü sakinleri istedi, Başkan Büyükkılıç yaptı
YEREL HABERLER Kuruköprü sakinleri istedi, Başkan Büyükkılıç yaptı
KAYMEK’in Sanat Sergisi’ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER KAYMEK’in Sanat Sergisi’ne yoğun ilgi
Kayseri'de spor yatırımları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Kayseri'de spor yatırımları tüm hızıyla devam ediyor
Hacılar kentsel dönüşümde 152 dairenin temeli atılıyor
YEREL HABERLER Hacılar kentsel dönüşümde 152 dairenin temeli ...
Öğrenciler projelerini Bilim Fuarı'nda sergiledi
YEREL HABERLER Öğrenciler projelerini Bilim Fuarı'nda sergiledi
Fenerbahçe - Kayserispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
YEREL HABERLER Fenerbahçe - Kayserispor maçını Cüneyt Çakır ...
Okuldan dönen çocuğu köpeklerin saldırısından vatandaşlar kurtardı Köpek dehşeti kamerada
YEREL HABERLER Okuldan dönen çocuğu köpeklerin saldırısından ...
Kayseri'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, içerisinden şarj adaptörü çıktı Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda unutulan valiz fünye ile patlatıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, ...
Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı
13 yıl önce kaybolan kadını öldüren emekli öğretmenin cezası onandı
YEREL HABERLER 13 yıl önce kaybolan kadını öldüren emekli öğretmenin ...
Köpekten kaçan çocuğun düşme anı kamerada
YEREL HABERLER Köpekten kaçan çocuğun düşme anı kamerada
‘Bulut’ yeniden doğal ortamında
YEREL HABERLER ‘Bulut’ yeniden doğal ortamında
Vitamin deposu Greyfurtu tüketirken bunlara dikkat edin
YEREL HABERLER Vitamin deposu Greyfurtu tüketirken bunlara dikkat ...
Melikgazi'de denetimler kayıt altında
YEREL HABERLER Melikgazi'de denetimler kayıt altında
Tomarza Kaymakamı Cebeci, Develi Kaymakam'ı Aslan'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Tomarza Kaymakamı Cebeci, Develi Kaymakam'ı Aslan'ı ...
Kaymakam Aslan'dan mahalle ziyaretleri
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan'dan mahalle ziyaretleri
Başıboş köpekler çocuğa böyle saldırdı Köpek dehşeti kamerada
YEREL HABERLER Başıboş köpekler çocuğa böyle saldırdı Köpek dehşeti ...
Bellona Kayseri’de Derin Yaya takımdan ayrıldı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri’de Derin Yaya takımdan ayrıldı
Kayıp olarak aranan şahıs çukurda ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan şahıs çukurda ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.