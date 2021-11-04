Uyuşturucu satıcısı 5 kişi adliyede

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gerçekleştirdiği iki operasyonda kargo paketinde uyuşturucu sevkiyatı yapan ve otomobilinde uyuşturucu satan şüpheliler D.Ç., Ü.M., Ş.Ş., M.K ve C.M.'yi gözaltına alındı. Her iki operasyonda, 2 kilo 613 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 3 ecstasy hap ve 5 tabanca ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 5 şüpheli, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde geçirildikleri sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-11-04 15:51:17



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