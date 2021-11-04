Dünyam Hastanesi Tarım Fuarı’nda

Özel Dünyam Hastanesi yetkilileri, bu yıl 16.’sı düzenlenen Kayseri Tarım Fuarı’nda açtığı stant ile hem vatandaşları bilgilendiriyor hem de olası bir durumda ilk müdahaleyi yapıyor.

Bu yıl 16.’sı düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı açıldı. Fuarda stant açan Özel Dünyam Hastanesi yetkilileri de, fuara katılan vatandaşlara hastanenin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, korona virüsle mücadele kapsamında maske dağıttı. Ayrıca, fuar alanında hastanenin ambulansı da hazır bekletilirken, olası bir durumda ise hemşireler vatandaşların imdadına yetişiyor.

Öte yandan, açılan stantta hijyen noktası kuran ekipler, vatandaşların hem ateşini ölçüyor hem de dezenfektan desteği sunuyor.

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