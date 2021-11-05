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Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 şüpheli yakalandı

DHA

Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 şüpheli yakalandı


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) KAYSERİ başta olmak üzere 22 ilde karşılıksız, sahte çek vererek 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandırdıkları belirlenen 16 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 2´si tutuklandı, 14'ü ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehirde organize bir şekilde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olaylarını gerçekleştirdikleri yönünde bilgiler alınan şüphelilere yönelik geçen ocak ayında çalışma başlatıldı. Yaklaşık 10 ay süren teknik takip neticesinde S.D. liderliğinde kurulan suç örgütünün dolandırıcılık amaçlı paravan olarak kurulan şirketler için bankalarda ve mağdurlar üzerinde güven sağlamak amacıyla farklı bankalardan çek talebinde bulundukları, bu çekleri gerçekte herhangi bir ticari faaliyet olmaksızın örgüt liderinin talimatları doğrultusunda yatır çek yapmak suretiyle banka portföyünü yükselttikleri, almış oldukları çok sayıda çeklerin bir kısmını satmak bir kısmını ise ürün satın almak amacıyla piyasaya sürdükleri belirlendi. Şüphelilerin paravan olarak kurulan şirketleri belirli bir süre sonra iflas ettirdikleri tespit edildi. Devamında yine suç örgütünün, irtibatlı oldukları kişiler aracılığıyla temin etmiş oldukları değişik kişi veya firmalara ait karşılıksız, sahte çekleri satmak veya ürün satın almak suretiyle piyasaya sürdükleri de ortaya çıktı. 
68 KİŞİYİ 7,5 MİLYON TL DOLANDIRDILAR
Suç örgütünün belirtilen yöntemleri kullanarak Kayseri başta olmak üzere 22 farklı ilde ikamet eden yaklaşık 68 kişiye yaklaşık 7,5 milyon tutarında karşılıksız sahte çek vererek mağdur ettiği ve haksız kazanç sağladığı belirlendi. `Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak´, örgüt faaliyeti çerçevesinde `nitelikli dolandırıcılık´ ve `resmi belgede sahtecilik´ suçlarını işledikleri belirlenen 16 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Kayseri başta olmak üzere İstanbul, Tokat ve Amasya´da gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör 26 adet mermi, çok sayıda firmaya ait düzenlenmiş çek ve belgeler ile dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerden ikisi dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bugün ise, işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, 20 klasör evrakla birlikte adliyeye sevk edildi.      
    DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-11-05 11:14:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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