Amatör’de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 2. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Kayseri Süper Amatör Küme’de 20212022 sezonu geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalar ile başladı.
Süper Amatör Küme’de 2.hafta müsabakalarının tamamı Pazar günü oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
07 Kasım 2021 Pazar
Kocasinan ŞimşeksporTomarza Belediyespor Ramazan Haymana
Kocasinan ÜlküsporÖzvatan Gençlikspor Kemal Hattioğlu
Kayseri Gençlerbirliği Buğdaylıspor Ahmet Ulu
Ejder İş Makinaları Kayserigücü FK ile Kayseri Yolspor Süha Adıyaman
Talas AnayurtsporHacılar Erciyesspor Hüseyin Keğin
Başakpınar BelediyesporOSB Atletikspor Cemal Emre Gömeç
EsentepesporErciyes Esen Makinaspor Hüseyin Otyakmaz
Sanayi EsnafsporAmaratsporMehmet Altıparmak
Kasyeri YavuzsporReşadiye GençliksporBurak Altınel
Kayseri ŞekersporGültepespor Mehmet Ekmekyermez
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.