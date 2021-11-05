Amatör’de 2. haftanın hakemleri açıklandı

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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 2. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Kayseri Süper Amatör Küme’de 20212022 sezonu geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalar ile başladı.

Süper Amatör Küme’de 2.hafta müsabakalarının tamamı Pazar günü oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

07 Kasım 2021 Pazar

Kocasinan ŞimşeksporTomarza Belediyespor Ramazan Haymana

Kocasinan ÜlküsporÖzvatan Gençlikspor Kemal Hattioğlu

Kayseri Gençlerbirliği Buğdaylıspor Ahmet Ulu

Ejder İş Makinaları Kayserigücü FK ile Kayseri Yolspor Süha Adıyaman

Talas AnayurtsporHacılar Erciyesspor Hüseyin Keğin

Başakpınar BelediyesporOSB Atletikspor Cemal Emre Gömeç

EsentepesporErciyes Esen Makinaspor Hüseyin Otyakmaz

Sanayi EsnafsporAmaratsporMehmet Altıparmak

Kasyeri YavuzsporReşadiye GençliksporBurak Altınel

Kayseri ŞekersporGültepespor Mehmet Ekmekyermez

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