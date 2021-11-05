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Büyükkılıç'tan 'tarım ve hayvancılık' alanında bir hamle daha

İHA

Büyükkılıç'tan 'tarım ve hayvancılık' alanında bir hamle daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir arasında iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla ortak iş birliği protokolü imzalandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği, kuraklıkla mücadele, biyoçeşitlilik ve hayvancılık konularında milli ve yerli kaynakların etkin kullanımına yönelik Kayseri özelinde araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin birlikte yürütülmesini sağlamak amacıyla Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Entitüsü ile ortak iş birliği protokolü imzaladı. Ortak iş birliği protokolü kapsamında, kuraklığa dayanıklı yerli ve milli tohumların çoğaltılması ve ekiminin yaygınlaştırılması, gacer buğdayının tescillenmesi ve ekiminin yaygınlaştırılması, kara buğday tohumunun çoğaltılması ve ekiminin yaygınlaştırılması, koyun ıslah projelerinin uygulanması ve Yahyalı araştırma istasyonuna kapalı sulama tesisi yapılması gibi birlikte çalışma planlanıyor.

Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Biyoçeşitlilik açısından ülkemizde tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hem araştırma hem eğitim hem de üretme bağlamında Tarım Bakanlığı’mıza direkt bağlı olan Bahri Dağdaş Enstitümüz bu konuda adeta etkin ve güven veren bir enstitümüz” dedi.

ÜRÜNLER HEM KURAKLIĞA DAYANIKLI HEM DE ÜRETİM AÇISINDAN DAHA VERİMLİ OLACAK
Büyükkılıç, ürünlerin hem kuraklığa dayanıklı hem de üretim açısından daha verimli olmasını sağlamak amacıyla ortak çalışmaların yapılacağını ifade ederek, şunları söyledi:
“Kayseri’de Yahyalı’mızdaki enstitümüzün birimi ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak protokol imzalamak suretiyle karabuğday, gacer buğdayı, sulama projesi ve hayvancılık konusu ve aynı zamanda bu ürünlerin hem kuraklığa dayanıklı hem de üretim açısından daha çok olmasını sağlamak amacıyla protokol imzalıyoruz. Bu destek ve işbirliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Şehrimizi, bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Bu çalışmaların daha da geliştirilerek sürdürülmesi yönünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sadece Yahyalı’mızdaki bu enstitümüzün yerinde değil, tüm bölgelerde çalışmalar yapacağımızı da paylaşmak istiyorum. İlçelerimiz yarışır hale geldi, sulama projeleri ile tohum, ekipman konusunda ve hayvancılıkla ilgili değişik desteklerimizle her zaman varız, bu yaptığımız çalışmalarda ürünler, meyve vermeye başladı.” Başkan Büyükkılıç, pandemiden sonra bu tür çalışmaların daha çok anlam ve önem kazandığını ve çiftçinin her zaman yanında yer aldıklarını vurguladı.

Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Enstitü Müdürü Fatih Özdemir de “Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı sizlere ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Kayseri, bizim ARGE anlamında koşarak geldiğimiz bir yer, sizin desteğinizden dolayı. Beraber yapacağımız çalışmalar, bu protokol altında zenginleştireceğimiz çalışmalar, gerek iklim değişikliğinin bölgemize, ilimize olan etkilerini azaltmak, gerekse çiftçilerimizin mağduriyetini gidermek anlamında oldukça etkili olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ile Enstitü Müdürü Özdemir arasında iş birliği protokolü kapsamında imzalar atıldı. İmza protokolünde Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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