Cübbeli Ahmet Hoca Kayseri’de dernek açılışına katıldı

Kayseri’de ÇağrıDer İnsanı Yardım Derneği, 'Cübbeli Ahmet Hoca' ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün katılımı ile açıldı.

Camikebir Mahallesi’nde gerçekleşen açılışa, Ahmet Mahmut Ünlü, ÇağrıDer Kayseri Şube Başkanı İsmail Kahraman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Ahmet Mahmut Ünlü, açılışın hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Ben Kayseri’ye geleli birkaç gün oldu. Buraya da Nevşehir’den geliyorum. Saat 7’de uçağım kalkacak. Koronavirüs bittiğinde söz veriyorum sohbet etmeye geleceğim. Ne kadar derseniz o kadar hayırlı sohbetler ederiz. Bu açılacak derneğimizin vatanımıza, milletimize hizmet verecek, nice alimler ve alimeler yetiştirmeyi nasip etsin. Hepinizi rabbime emanet ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesimi ile derneğin Kayseri Şubesi açıldı.

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