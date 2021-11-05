Recep Bağlamış: “Kayseri’de yılda en az 2 defa tarım ve hayvancılık fuarının düzenlenmesi gerekiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Recep Bağlamış: “Kayseri’de yılda en az 2 defa tarım ve hayvancılık fuarının düzenlenmesi gerekiyor”

İHA

Recep Bağlamış: “Kayseri’de yılda en az 2 defa tarım ve hayvancılık fuarının düzenlenmesi gerekiyor”

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, fuarların hem üreticilere hem de şehir ekonomisine katkı sağladığını söyleyerek, “Kayseri’de yılda en az 2 defa tarım ve hayvancılık fuarının düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

Kayseri Ticaret Borsası’nın tanıtım standı, bu yıl 16.’sı düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı’nda açıldı. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, borsa olarak tarım fuarlarını önemsediklerini kaydederek, “Biz Kayseri Ticaret Borsası olarak hem ilimizde hem de ülke genelinde düzenlenen tarım ve gıda fuarlarını önemsiyoruz. Özellikle şehrimizde üretim yapan kardeşlerimizin üretmiş olduğu ürünleri buna benzer fuarlarda tanıtmış oluyoruz. Biz Kayseri olarak Türkiye genelinde pastırma ve sucuk üreten bir il olarak biliniyoruz. Bunun yanı sıra şehrimizde kabak çekirdeği, ay çekirdeği ve aspir yağının Türkiye genelinde üretim sayısının çok fazla olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada herhangi bir kar amacı gütmeden borsamızın standını açarak üyelerimizin ürünlerini burada tanıtma imkanı buluyoruz. Biz özellikle tarımsal alanda üretim yapan üyelerimizin fuara katılması gerektiği noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunun yanı sıra hayvancılıkta Türkiye genelinde teknolojik olarak ilerledi. Üretim yapan kardeşlerimiz mevcut olan illerde teknolojik şartlarda makine ve ekipman tanıma fırsatı buluyorlar. Başka bir ilden satın alacakları hayvancılıkla ilgili teknolojiyi ilimizde düzenlenen fuarlarda ayağına gelmiş şekilde rahat olarak ulaşarak satın alma imkanı buluyorlar. Biz özellikle ilimizde yılda en az 2 defa olmak üzere tarım ve hayvancılık fuarının olması gerektiği kanaatindeyiz. Biz üreten kesimiz. Türkiye için üretmeye gayret ediyoruz. Fuarlarda bir aracıdır. Üreten ve satın alan kitlenin aracısıdır. Elimizden geldiği kadar fuarların Türkiye genelinde yaygınlaşması adına gayretlerimizin olduğunu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Borsa üyelerinin üretimlerini artması için bütün gayreti sergilediklerini kaydeden Bağlamış, “Biz borsa olarak kurumumuzun üyesine nasıl hizmet vereceği noktasında yaklaşık 3 yıldır yoğun gayretle iletişime geçiyoruz. Bin üye ile teslim almış olduğumuz borsa üyemizi 3 katına çıkardık. Burada da özellikle üyelerimizin kurumu ne kadar tanıdığını ve önem verdiğini görmüş oluyoruz. Üyelerimizde borsamızın yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyor. Çünkü biz üyemizin fayda göreceği bütün alanlarda yönetim olarak gayret gösteriyoruz. Bunun bir örneği de bu tarım fuarıdır. Bir üreticimizin ürettiği ürünü ayırt etmeden standımızda sergilemeye gayret ediyoruz. üretimlerinin de artması adına Kayseri Ticaret Borsası olarak elimizden gelen bütün gayreti sergilemeye çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çolakbayrakdar, asfalt makinasının başına geçti, asfalt döktü
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, asfalt makinasının başına ...
Cübbeli Ahmet Hoca Kayseri’de dernek açılışına katıldı
YEREL HABERLER Cübbeli Ahmet Hoca Kayseri’de dernek açılışına ...
MHP’li Özdemir: “Milliyetçi Hareket Partisi'nin konumlandığı yer Türkiye'nin yanıdır, safımız bellidir”
YEREL HABERLER MHP’li Özdemir: “Milliyetçi Hareket Partisi'nin ...
AGÜ’de Çocuklar için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Atölyesi
YEREL HABERLER AGÜ’de Çocuklar için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ...
Büyükkılıç'tan 'tarım ve hayvancılık' alanında bir hamle daha
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan 'tarım ve hayvancılık' alanında bir ...
Talas’ta bu pazar ‘Maharetli Eller’ var
YEREL HABERLER Talas’ta bu pazar ‘Maharetli Eller’ var
Amatör’de 2. haftanın hakemleri açıklandı
YEREL HABERLER Amatör’de 2. haftanın hakemleri açıklandı
'Hayallerini Sahneye Taşı' Projesi'nde Kayseri ikinci oldu
YEREL HABERLER 'Hayallerini Sahneye Taşı' Projesi'nde Kayseri ikinci ...
Erciyes’te reklam alanları ihalede
YEREL HABERLER Erciyes’te reklam alanları ihalede
Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 ...
Kayseri'de 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonu: 16 gözaltı Kayseri'de paravan şirket kuran suç örgütü üyeleri 22 ilde 68 kişiyi 7.5 milyon TL'lik karşılıksız ve sahte çek ile mağdur etti
YEREL HABERLER Kayseri'de 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonu: 16 ...
Çaldıkları kamyonlarla hırsızlık yaptılar
YEREL HABERLER Çaldıkları kamyonlarla hırsızlık yaptılar
13 ayrı yakalama kararı bulunan kadın 3 yıl sonra yakayı ele verdi Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 24 yıl 10 ay hapis cezası olan kadın yakalandı
YEREL HABERLER 13 ayrı yakalama kararı bulunan kadın 3 yıl sonra ...
24 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER 24 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Çaldıkları kamyonetlerle bisiklet ve yoğurt çalan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çaldıkları kamyonetlerle bisiklet ve yoğurt çalan 3 ...
Dünyam Hastanesi Tarım Fuarı’nda
YEREL HABERLER Dünyam Hastanesi Tarım Fuarı’nda
16. Kayseri Tarım Fuarı açıldı KTB Başkanı Recep Başlamış: “Kayseri Ticaret Borsası olarak fuarları oldukça önemsiyoruz” Kayseri OSB Başkanı Murat Yibur: “Tarımsal üretim milli bir meseledir”
YEREL HABERLER 16. Kayseri Tarım Fuarı açıldı KTB Başkanı Recep ...
Uyuşturucu satıcısı 5 kişi adliyede
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı 5 kişi adliyede
DEAŞ şüphelisi, saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ şüphelisi, saklandığı evde yakalandı
Koramaz Vadisi tur operatörlerine tanıtıldı
YEREL HABERLER Koramaz Vadisi tur operatörlerine tanıtıldı
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Cami, kışla ve adliyede siyaset yapılmasına karşıyız
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül: Cami, kışla ve ...
Kalp krizi geçiren vatandaşın yardımına hava ambulansı yetişti
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren vatandaşın yardımına hava ...
Mensah sezonu kapattı
YEREL HABERLER Mensah sezonu kapattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.