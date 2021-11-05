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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tamer Arıkan: "Türkiye’de organ nakli oranı düşük"

İHA

Tamer Arıkan: "Türkiye’de organ nakli oranı düşük"

Kayseri Şehir Hastanesi Nefroloji Kliniği'nden Dr. Tamer Arıkan, Türkiye'de organ nakli oranının düşük olduğunu söyleyerek, "Halkın bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 39 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası nedeni ile açılan organ nakli standında, vatandaşlara organ nakli konusunda bilgiler verildi. Burada açıklamalarda bulunan Kayseri Şehir Hastanesi Nefroloji Kliniği'nden Dr. Tamer Arıkan, “Ülkemizde 39 Kasım Organ ve Doku Bağış Haftası olarak kutlanmaktadır. Organ ve doku bağışı hayat kurtarıcı bir olaydır. Vücudumuzda görevini yapamayan organ veya dokularımızın yerine canlıdan veya kadavradan alınan bir organ yada dokunun canlıya takılmasına organ nakli işlemi diyoruz. Ülkemizde çok sayıda donanımlı organ nakil merkezi mevcuttur ve organ nakli hayat kurtarıcı bir olaydır. Aslında net bir şey söylemek zor ama Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da daha önce bir açıklaması olmuştu organ bağışı ile ilgili. Daha çok aydınlatmak, bilinçlendirmek gerekiyor organ nakli için. Tanıtımların daha çok yapılmasının da organ naklini arttıracağını düşünüyorum. Bu konuda halkın bilinçlendirilmesi lazım” dedi.

Arıkan, Türkiye’de organ nakli oranlarının düşük olduğunu ve halkın bilinçlenmesi gerektiğini söyleyerek, “Ülkemizde yaklaşık 84 bine yakın böbrek yetmezliği olan ve tedavi gören hastalarımız mevcut. Kronik böbrek yetmezliğinin en iyi tedavi şekli böbrek naklidir. Geçen yıl Türk Nefroloji Derneği kayıtlarına baktığımız zaman, ülkemizde tedavi alan hastalarımızın yüzde 20’ye yakını böbrek nakli olmuştur. Bu çok düşük bir oran. Bu nedenle de böbrek naklindeki oranı daha da yükseltebilmemiz için canlı vericilerden çok kadavradan nakil oranının arttırılması gerekmektedir. Bunun için de yine halkın bilinçlendirilmesi ve sağlıklı iken organ nakli belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Organ nakli belgesi alabilmek için hastanelerimizde veya organ nakli merkezlerinde ya da aile hekimliklerine başvurarak 2 tanık huzurunda belgelerini alabilirler. Ülkemizde de yine tüm dünyada oldukları gibi canlıdan nakil oranı çok fazla. Ülkemizdeki böbrek nakli oranlarının yaklaşık yüzde 80’i canlıdan yapılan nakillerdir ve kalan yüzde 20’lik kısmı kadavradan yapılabilmektedir. Bizim amacımız burada kadavradan nakilleri daha üst rakamlara çıkarmak” ifadelerini kullandı.

İnsanların organ naklini sadece ihtiyaçları olduğunda düşünmemeleri gerektiğini söyleyen Arıkan, “Vatandaşlarımıza da şunu söylemek istiyorum, illa ki bir yakınımızın organ nakline ihtiyacı olduğu zaman organ naklinin önemini kavramayalım. Lütfen normal zamanlarda da empati yaparak, herhangi bir organımız iflas ettiğinde bunu sadece canlı ya da ölü birinden organ alabileceğimizi düşünerek, sağlıklıyken organ naklinin üzerine gitmeliyiz. Organ bağışlamada da halkımız yanlış anlamasın, bağış yapınca organ hemen alınmıyor. Bağış belgesi alındıktan sonra vefattan sonra alınıyor organ. Ayrıca Sağlık Bakanlığı bünyesinde organ nakli adaletli ve eşit olarak hastalara veriliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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