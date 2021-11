Kayseri’de ‘sağlık’ masaya yatırıldı İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: “Sağlıklı kalabilmek, hastalığı tedavi etmekten çok daha önemli”

Kayseri Tabip Odası tarafından Dünya Tek Sağlık Günü dolayısıyla düzenlenen çalıştayda, ‘sağlık’ konusu ele alındı.

Geriatri Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, meslek grubu temsilcileri ve davetliler katıldı.



Çalıştay hakkında bilgiler veren Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, “Kayseri Tabip Odası olarak Dünya Tek Sağlık günü sebebiyle bir farkındalık toplantısı düzenledik. Bu toplantıyı düzenlerken bizim tabipler olarak asıl işimiz sağlık ama prensibimiz şuydu, sağlık sadece hekimlerin ya da sağlık çalışanlarının işi değildir. Sağlık, hayatın bütün alanları ile ilişkilidir ve bilimin bütün alanları ve disiplinleri ile ilişkilidir. Dolayısıyla bugün birçok disiplini temsilen fakülte dekanları ve meslek odalarının temsilcileri ile ve başta İl sağlık Müdürlüğümüz olmak üzere resmi kurumlarımızın temsilcileri ile çok verimli bir toplantı geçirdik. Her meslek grubu kendi perspektifi içerisinde sağlığa bakış açısını yansıttı ve neler yapılabileceğinden bahsetti. Dolayısıyla bu farkındalık amacının oluşmuş olduğunu mutlulukla gözlemliyorum. Tabi bu bir başlangıç. Bu konseptin daha fazla sahiplenilerek sürdürülmesi gerekiyor. Hem ilimizde hem ülkemizde hem de dünyada karar verici konumda olan insanların sağlık odaklı çalışması gerekiyor. Gelişim, kalkınma ve zenginleşme bizim için amaçlardır ama hiçbir şey sağlığımızdan daha değerli olamaz. Sağlığımız da hayvan sağlığıyla, çevre sağlığıyla bir bütün olarak dünyanın ve kainatın sağlığıyla çok ilişkili. Bu manada biz hekim olarak ve hekimleri temsilen Kayseri tabip Odası olarak bu anlamda bir adım atmak istedik ve adımımızın da karşılığını görmüş olmaktan çok mutluyuz. İnşallah bu çabalar bütün paydaşların çabalarıyla birleşir ve artarak devam eder” ifadelerini kullandı.



İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de, “3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü dolayısıyla Kayseri Devlet Hastanesi’ne bağlı Geriatri Merkezi’nde düzenlenen ve organizatörlüğünü Kayseri Tabip Odamızın yaptığı bu çalıştay çok verimli geçti. Sağlığa bütüncül bir yaklaşım. Sağlığın sadece insan sağlığından ibaret olmadığını ve sağlığın sadece tanı ve tedaviden ibaret olmadığını burada bir kez daha vurgulamış olduk. Sağlıklı kalabilmenin hastalığı tedavi etmekten çok daha önemli olduğunu, koruyucu hekimliğin her şeyin önüne geçtiğini, koruyucu hekimlik bağlamında da anne rahmine düştüğü andan ölüm sonrasına kadar süren bir süreçte, Biyopsikososyal yaklaşımla insanın doğayla uyumunun vurgulanması burada çok önemli bir yer tuttu. Ben koruyucu hekimlik demişken bugünlerde bildiğiniz gibi pandemide aşı sürecindeyiz. Koruyucu hekimliğin en önemli ayağını aşı oluşturuyor. Aşı ile dünyada milyonlarca canın kaybedildiği hastalıkların ekarte dildiğini görmekteyiz. Aynı şekilde şu an dünyada yaşamış olduğumuz pandemiden de çıkışın aşı olduğunu buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

