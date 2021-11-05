Kız kardeşinin 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Demet öldü

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, misafirliğe gittiği kız kardeşinin 6´ıncı kattaki dairesinin balkonundan düşen Demet Özdemir (38), hayatını kaybetti.
Olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak´ta, 7 katlı bir binada meydana geldi. 2 çocuk annesi Demet Özdemir, misafirliğe gittiği kız kardeşinin oturduğu 6´ncı kattaki dairenin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demet Özdemir, gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırdı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, Demet Özdemir´in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-11-05 16:04:51
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