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AK Parti'li Özhaseki: "Kayseri’mize son 20 yılda neredeyse 1 milyar dolarlık hayırsever yatırımı yapıldı” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Ümmetin malında gözü olanın gözünü çıkararak, işe başladık”

İHA

AK Parti'li Özhaseki: "Kayseri’mize son 20 yılda neredeyse 1 milyar dolarlık hayırsever yatırımı yapıldı” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Ümmetin malında gözü olanın gözünü çıkararak, işe başladık”

Kayseri’de, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yaptırılan, FatmaKemal Şallıoğlu Camii ve Ahsen İfakat İlgen Diyanet Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Kayseri’mize son 20 yılda neredeyse 1 milyar dolarlık hayırsever yatırımı yapıldı” dedi.

Açılış törenine, AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi olarak belki üzerimize vazife olmayan ama vatandaşların bizlerden çok talep ettiği hizmetlerin, bir bir açılışını ve temel atmasını yapıyoruz. Kayseri’de alışılmış bir kültür var. Kayseri’de bir ihtiyaç varsa belediyelerimiz bu kimin görevi diye sormadan el ele verip, ihtiyaçları karşılıyorlar. Açılışını yaptığımız camimiz ve kuran kursumuz gerçekten güzel oldu. Ben ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin geliştiği ve güzelleştiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Ben Mustafa başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada ki yönetim felsefemizi ve birbirimize sahip çıkma duygusunu, her işin altına elimizi koyarak ifade ettiler. Ben bu manada birliğimizin ve beraberliğimizin bereket olduğunu vurguluyorum. Kayserimiz gelişiyor, güzelleşiyor. Her kesime hitap eden gençlerimize, büyüklerimize, hanım kardeşlerimize ve yavrularımıza, onların hayatlarını kolaylaştıran ve konfor sağlayan bir anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise, “Kayseri’de ciddi bir dayanışma var, ciddi bir ittifak var. Bir uyum kültürü ve bir hizmet kültürü var. Hayırseverlerimizin hepsinden Allah bin kere razı olsun. Burada ihtiyaç olan bir camiye katkı sundular. Onlara bir hemşerileri olarak çok teşekkür ediyorum” dedi.

"CHP tezkere konusunda kuralın dışına çıktı"
CHP'nin tezkere konusunda kuralın dışına çıktığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız da, “Bazı politikalar hükümetlerden hükümetlere değişmez, partilerden partilere değişmez. Onlar Türkiye’nin istikrarına, istikbaline ve bölünmez bütünlüğüne verilen katkılardır. Böyle bir konu başlığı olduğu zaman Türkiye’de iktidar, muhalefet ortak paydada buluşur ve o konu üzerinden herhangi bir siyaset yapılmaz. Aynen tezkerelerde olduğu gibi Tezkereler yalnızca Türkiye’nin sınırları içerisinde değil, Türkiye’nin sınırlarının dışını da herhangi bir terör örgütünün bir ülkede kendine fırsat bilerek yapmaya çalıştıklarına mani olmak için konulan kanuni tezkerelerdir. Burada herhangi bir particilik olmaz. Ama CHP bu kuralın dışarısına çıkıyor. HDP’yi zaten tasnif dışı tutuyoruz ama CHP yalnızca içinde bulunduğu ittifakın kaybolmaması adına bir yanlışa imza attı” ifadelerini kullandı.

"20 senede 1 milyar dolarlık hayırsever desteği"
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de yaptığı konuşmada, "Kayseri’de son 20 sene içerisinde nerdeyse tam 1 milyar dolarlık hayırsever desteği üniversiteye binalar, sağlık ocakları, hastaneler, okullar, camiler, dernekler ve kuran kursları yapıldı. Biz bunu ekip olarak yaptık. Sizin de bildiği malum, belediyenin imkanlarından faydalanmak isteyen, her yerine haram bulaşmış insanları ihalelerden kovarak işe başladık. O günlerde parklara dadanmış olan ve oraları işgal altında tutan o kötü insanları parklardan kovarak işe başladık. Kamudan beslenen, haram yemeyi meslek haline getirmiş ümmetin malında gözü olan adamların, gözünü çıkararak işe başladık. Türkiye’de hiçbir belediyenin yapmaya cesaret edemediği işler yaptık. Biz Yamula Barajını devletin cebinden hiç para çıkmadan yaptık. Erciyes projesi, belediye olarak öncülük ettik, emek verdik. Çok şükür şimdi oraya özellikle kış dönemlerinde 100 bin kişi geçiyor ve kayak yapıyor. Kayseri olarak şehircilikte zirve bir şehiriz. Ara ara bazı arkadaşlar çıkıyor ve ‘kamu ne yapıyor ki Kayseri’ye’ diyor. Bende allah iyiliğinizi versin diyorum. Cuma günü beddua olmaz. Kayseri’de çok güzel şeyler yaşıyoruz. Ne eksik varsa biz biliyoruz. Ben bölünmezlik konusunda pür dikkat olan liderlerimize başta Cumhurbaşkanımıza ve Devlet beye uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.
Program kurdelenin kesilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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