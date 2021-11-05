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Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 şüpheli yakalandı (2)

DHA

Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 şüpheli yakalandı (2)


16 KİŞİ TUTUKLANDI
Kayseri merkezli 22 ilde 68 kişiyi dolandıran çeteye yönelik düzenlenen 'Temiz Sayfa' operasyonunda gözaltına alınan çete lideri ve 15 üyesi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-11-05 16:44:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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