Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 şüpheli yakalandı (2)

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16 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri merkezli 22 ilde 68 kişiyi dolandıran çeteye yönelik düzenlenen 'Temiz Sayfa' operasyonunda gözaltına alınan çete lideri ve 15 üyesi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-11-05 16:44:03



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