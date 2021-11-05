İş yerinde 12 bin 500 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 12 bin 500 cinsel içerikli hap ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından ilçeye bağlı Argıncık mahallesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 12 bin 500 adet cinsel içerikli ilaç ve hap ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulurken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.