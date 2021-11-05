Firari hırsızlık hükümlüsü yakalanıp, cezaevine gönderildi

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari Sibel B. saklandığı evde yakalandı. Sibel B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte ve civar illerde birçok hırsızlık olayına karışan ve hakkında 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari Sibel B.'nin Kocasinan ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla 1 yıldır aranan Sibel B.´yi yakaladı. Sibel B. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-11-05 18:27:10



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