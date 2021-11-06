Talha Sarıaslan’a milli davet

Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Talha Sarıaslan, U18 milli takım aday kadrosuna davet edildi.
U18 Milli Takımının 1012 Kasım 2021 tarihlerinde Priştine'de Kosova ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17.00'de İstanbul Havaalanı'nda toplanacak. Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor kadrosunda bulunan Talha Sarıaslan’a U18 milli takımından davet geldi. Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada; "U18 Milli takımımızın 1012 Kasım 2021 tarihleri arasında Priştine'de Kosova ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna Yukatel Kayserispor'umuzdan Talha Sarıaslan davet edildi. U18 Milli Takımımıza ve futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.