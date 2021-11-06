Kızılay Haftasında Ali Dağına yüzlerce meyve ağacı dikildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay Haftasında Ali Dağına yüzlerce meyve ağacı dikildi

İHA

Kızılay Haftasında Ali Dağına yüzlerce meyve ağacı dikildi

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Talas Belediyesi ve Türk Kızılayı Talas Şube Başkanlığı tarafından organize edilen programla Ali Dağı’na yüzlerce meyve fidanı dikildi.
Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, önceki başkanlardan Ayhan Uzandaç, İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, Talas Esnaf Odaları Başkanı Alaaddin Kayabaşı ile çok sayıda Kızılay gönüllüsünün katılımıyla düzenlenen etkinlik şenlik havasında geçti.

“ÜLKEYE VE GELECEĞE SAHİP ÇIKIYORSUNUZ”
Gönüllülerle birlikte çok sayıda meyve fidanını toprakla buluşturan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada yaptığı konuşmada burada sıradan bir ağaç dikme etkinliği düzenlenmediğine vurgu yaparak, “Bugün burada ağaç dikerek toprağımıza, vatanımıza, ülkemize sahip çıktığımızı, ülkemizin doğasına, iklimine değer verdiğimizi gösteriyoruz. Çok sayıda genç kardeşimi aramızda görüyorum. Yaşıtlarınız televizyon başında veya internette vakit geçirirken sizler geleceğe sahip çıkma adına buraya ağaç dikmeye gelmiş bulunuyorsunuz. Şehrimizin iklimine ve doğal yaşamına katkı sağlıyorsunuz. Hem sizleri hem de bu organizasyonu düzenleyen Kızılay Talas Şube Başkanlığını canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

TALAS KIZILAY’A YENİ BİNA
Konuşmasında Kızılay Talas Şubesine yepyeni bir bina kazandıracaklarını da söyleyen Başkan Yalçın, hayırsever Halil Ünal tarafından yaptırılacak yeni binanın temelini yılbaşında atacaklarını sözlerine ekledi.

“GÖLGESİNDEN DE MEYVESİNDEN DE CANLILAR YARARLANACAK”
Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de yaptığı konuşmada Kızılay’ın önemine vurgu yaparak, “Türk Kızılay’ını 153 yıl önce bizlere kazandıran değerli büyüklerimize teşekkür borçluyuz. Burada ağaç diken kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bu ağaçların gölgesinden de meyvesinden de her türlü canlı yararlanacak” diye konuştu.
Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli de yaptığı kısa konuşmada Kızılay bayrağını hep birlikte daha yüksek noktalara çıkartmaya gayret edeceklerini ifade ederek, etkinliğe katılan gençlere teşekkür etti.
Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel ise Kızılay’ın kuruluşunun 153. yılına dikkat çekerek, “Kızılayımız 153 yıldır var. Bugün burada diktiğimiz ağaçlardan insanlar 153 yıl boyunca meyve yiyecek. Desteklerinden ve katılımlarından dolayı Talas Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Büyükşehir'in çalışmaları 'Bilimsel' makalelere örnek oluyor
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir'in çalışmaları 'Bilimsel' ...
AK Parti’li Şen: "2023 seçimleri burnumuzun dibinde, yeni Cumhurbaşkanımızın adı aynı ad olarak devam etmelidir"
YEREL HABERLER AK Parti’li Şen: "2023 seçimleri burnumuzun dibinde, ...
Şehit aileleri ve gazilerden Lütfü Türkkan'a tepki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: "Derhal Milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz"
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazilerden Lütfü Türkkan'a ...
Hırsızlık zanlısı 4 kişi adliyede
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlısı 4 kişi adliyede
Başkan Palancıoğlu: "Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu ile eğitime yatırım"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Yıldırım Beyazıt İlköğretim ...
Başkan Palancıoğlu: "Şevket Bahçelioğlu Caddesi hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Şevket Bahçelioğlu Caddesi ...
En sağlıklı oyuncaklar Ahşap oyuncak üreticisi Mehmet Canleblebici: “Çocuklara doğal olarak nasıl ulaşabilirim diye düşündüm ve bu işe başladım”
YEREL HABERLER En sağlıklı oyuncaklar Ahşap oyuncak üreticisi Mehmet ...
Talha Sarıaslan’a milli davet
YEREL HABERLER Talha Sarıaslan’a milli davet
Ramazan Aksoy imzayı attı
YEREL HABERLER Ramazan Aksoy imzayı attı
Kayseri'de 19 hırsızlık olayının faili 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 19 hırsızlık olayının faili 7 kişi ...
Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 25 gözaltı Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 25 ...
Firari hırsızlık hükümlüsü yakalanıp, cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Firari hırsızlık hükümlüsü yakalanıp, cezaevine ...
İş yerinde 12 bin 500 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi
YEREL HABERLER İş yerinde 12 bin 500 adet cinsel içerikli hap ele ...
Kaçak hap ve ilaç operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak hap ve ilaç operasyonu: 1 gözaltı
Başkan Palancıoğlu: "Amatör spor kulüplerine desteğimiz devam edecek"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Amatör spor kulüplerine ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Hangi daire başkanlıklarını, genel müdürlükleri, pazarlıkla aldıklarını çok iyi biliyoruz"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Hangi ...
Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 şüpheli yakalandı (2)
YEREL HABERLER Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 ...
Kayseri'de 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonunda 16 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri'de 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonunda ...
AK Parti'li Özhaseki: "Kayseri’mize son 20 yılda neredeyse 1 milyar dolarlık hayırsever yatırımı yapıldı” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Ümmetin malında gözü olanın gözünü çıkararak, işe başladık”
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki: "Kayseri’mize son 20 yılda ...
Kız kardeşinin 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Demet öldü
YEREL HABERLER Kız kardeşinin 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen ...
ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi, Yozgat'tan gelen öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi, Yozgat'tan gelen ...
Kayseri’de ‘sağlık’ masaya yatırıldı İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: “Sağlıklı kalabilmek, hastalığı tedavi etmekten çok daha önemli”
YEREL HABERLER Kayseri’de ‘sağlık’ masaya yatırıldı İl Sağlık Müdürü ...
Özhaseki: Kandil ve Türkiye dışında operasyon yapacaksanız önce tezkere alacaksınız 
YEREL HABERLER Özhaseki: Kandil ve Türkiye dışında operasyon ...
6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.