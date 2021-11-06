Kayseri Büyükşehir'in çalışmaları 'Bilimsel' makalelere örnek oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Büyükşehir'in çalışmaları 'Bilimsel' makalelere örnek oluyor

İHA

Kayseri Büyükşehir'in çalışmaları 'Bilimsel' makalelere örnek oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde çevre, spor gibi konularda yaptığı birbirinden önemli hizmetler ile ulusal ve uluslararası bilimsel makalelerde örnek gösteriliyor.
'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi ile uyum kültürü içerisinde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeyi aralıksız sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın deneyimli ekibiyle birlikte yaptığı hizmetler, ülke genelinde ulusal ve uluslararası birçok makalede yer alarak örnek gösterildi.

BÜYÜKŞEHİR, ENGELLİLERE YÖNELİK EN FAZLA FAALİYET YAPAN BELEDİYELER ARASINDA
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere yönelik sosyal hizmet uygulamaları bilimsel makalede yer aldı. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yazılan ve Coğrafi Bilimler Dergisi'nde yayımlanan 'Büyükşehir Belediyelerinin Engellilere Yönelik Hizmetlerinin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi' başlıklı makalede engelliler, yerel yönetimler, sosyal politikaları sosyal belediyecilik konuları kapsamında yapılan araştırmaya yer verilerek, aralarında Kayseri ve Kayseri gibi büyükşehirler ile diğer belediyelerin de bulunduğu onlarca yerel yönetimin çalışmaları incelendi. Makalede Kayseri Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik sosyal hizmet uygulamalarının eğitim göstergelerine göre dağılımında en çok faaliyet gösteren altı belediyeden birisi oldu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR ENGELLİLERİN SANAT VE SPORTİF FAALİYETLERİ İLE DE YANINDA
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyet göstergelerine göre dağılımı incelemesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, söz konusu kapsamda sanatsal faaliyetler ile sosyalsportif faaliyetler de gerçekleştiren belediyeler arasında yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR’İN SPOR TESİSİ BAŞARISI, ULUSLARARASI MAKALELERE YANSIDI
Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., büyükşehirler içerisinde kişi başına düşen spor tesisi miktarında başarıya imza atarak, ilk sıralarda yer aldı. Akademik, uluslararası hakemli dergi olan Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS) tarafından yayınlanan bir makalede Kayseri, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesindeki toplam 15 tesis ile büyükşehirler arasında 9’uncu sırada yer aldı. Kayseri’de çocuk, genç ve yaşlı her yaştan vatandaşa spor faaliyetlerini ulaştıran Spor A.Ş., nitelikli spor faaliyetlerini yürüterek vatandaşların sağlığını gözetirken, sahip olduğu 15 spor tesisindeki başarı ile de uluslararası makalelere konu oldu.

KAYSERİ, 3 BÜYÜK İLİN ORTALAMASININ ÜZERİNDE
Hakkında veri bulunan 26 büyükşehir içerisindeki spor tesisi başına düşen nüfus miktarı sıralamasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki üç büyük il olan İstanbul, Ankara ve İzmir’in ortalamasının üzerinde yer aldı. Kayseri’deki Spor A.Ş.’ye ait toplam 15 spor tesisi ile 93 bin 827 kişiye 1 tesis düşerken, İstanbul’da bu rakam 186 bin 979 kişiye 1 tesis, Ankara’da 148 bin 396 kişiye 1 tesis ve İzmir’de 397 bin 22 kişiye 1 tesis olarak gerçekleşti. Türkçe ve İngilizce yayınlanan makalede, Türkiye’de büyükşehir belediye hizmetlerinin içerisinde sporun yerinin ve kapsamının belirlenmesi ile büyükşehir belediyelerinin sportif ve rekreatif faaliyetlerinin niteliklerinin incelemesi yapılıyor.

SEYYİD BURHANEDDİN MEZARLIĞI KENTSEL AÇIKYEŞİL ALANA ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Kazı çalışmaları ile Selçuklu dönemine ait yeni bir türbe tespit edip gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi’nin peyzajını gerçekleştirerek yeşil alan olarak şehre kazandırdığı Seyyid Burhaneddin Türbesi ve Mezarlığı, bu yönüyle Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından incelenerek makale konusu oldu.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, MühendislikMimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından yazılarak Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan ‘Sürdürülebilir Kentsel AçıkYeşil Alanlar Olarak Mezarlıklar ve Sunduğu Ekosistem Hizmetleri’ başlığı altındaki makalede, kentsel açıkyeşil alanların sürdürülebilir kentsel gelişim sürecinde oldukça etkili olduğu, kent içerisinde veya yakın çevresinde bulunan yeşil alan dokularının, kendi içinde bir ekolojik sistem oluşturarak doğal alan ve yapısal çevre arasında dengeli bir arazi kullanımı sağlamakta olduğu ve söz konusu durumun büyüyen kentlerde sağlıklı bir kentsel gelişim sürecini desteklediği ifade edildi.
Yazılan ve yayımlanan 32 sayfalık makalede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından peyzajı gerçekleştirilerek bakımları yapılan ve korunan şehir merkezine 1 kilometre uzaklıktaki 68 hektar alana sahip Seyyid Burhaneddin Türbesi ve Mezarlığı’nın kentsel açıkyeşil alan sistemi içerisindeki önemi ve yeniden kentsel peyzaja kazandırılması irdelenerek, kente ve kentsel yaşama kazandırdığı kültürel ve düzenleyici ekosistem servisleri belirlenen parametreler çerçevesinde incelenip, çalışma alanının sağladığı ekosistem hizmetleri ortaya konuldu. Makalede, Seyyid Burhaneddin Türbesi ve Mezarlığı’nın pek çok fotoğrafına da yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay Haftasında Ali Dağına yüzlerce meyve ağacı dikildi
YEREL HABERLER Kızılay Haftasında Ali Dağına yüzlerce meyve ağacı ...
AK Parti’li Şen: "2023 seçimleri burnumuzun dibinde, yeni Cumhurbaşkanımızın adı aynı ad olarak devam etmelidir"
YEREL HABERLER AK Parti’li Şen: "2023 seçimleri burnumuzun dibinde, ...
Şehit aileleri ve gazilerden Lütfü Türkkan'a tepki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: "Derhal Milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz"
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazilerden Lütfü Türkkan'a ...
Hırsızlık zanlısı 4 kişi adliyede
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlısı 4 kişi adliyede
Başkan Palancıoğlu: "Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu ile eğitime yatırım"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Yıldırım Beyazıt İlköğretim ...
Başkan Palancıoğlu: "Şevket Bahçelioğlu Caddesi hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Şevket Bahçelioğlu Caddesi ...
En sağlıklı oyuncaklar Ahşap oyuncak üreticisi Mehmet Canleblebici: “Çocuklara doğal olarak nasıl ulaşabilirim diye düşündüm ve bu işe başladım”
YEREL HABERLER En sağlıklı oyuncaklar Ahşap oyuncak üreticisi Mehmet ...
Talha Sarıaslan’a milli davet
YEREL HABERLER Talha Sarıaslan’a milli davet
Ramazan Aksoy imzayı attı
YEREL HABERLER Ramazan Aksoy imzayı attı
Kayseri'de 19 hırsızlık olayının faili 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 19 hırsızlık olayının faili 7 kişi ...
Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 25 gözaltı Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 25 ...
Firari hırsızlık hükümlüsü yakalanıp, cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Firari hırsızlık hükümlüsü yakalanıp, cezaevine ...
İş yerinde 12 bin 500 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi
YEREL HABERLER İş yerinde 12 bin 500 adet cinsel içerikli hap ele ...
Kaçak hap ve ilaç operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak hap ve ilaç operasyonu: 1 gözaltı
Başkan Palancıoğlu: "Amatör spor kulüplerine desteğimiz devam edecek"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Amatör spor kulüplerine ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Hangi daire başkanlıklarını, genel müdürlükleri, pazarlıkla aldıklarını çok iyi biliyoruz"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Hangi ...
Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 şüpheli yakalandı (2)
YEREL HABERLER Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 ...
Kayseri'de 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonunda 16 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri'de 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonunda ...
AK Parti'li Özhaseki: "Kayseri’mize son 20 yılda neredeyse 1 milyar dolarlık hayırsever yatırımı yapıldı” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Ümmetin malında gözü olanın gözünü çıkararak, işe başladık”
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki: "Kayseri’mize son 20 yılda ...
Kız kardeşinin 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Demet öldü
YEREL HABERLER Kız kardeşinin 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen ...
ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi, Yozgat'tan gelen öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi, Yozgat'tan gelen ...
Kayseri’de ‘sağlık’ masaya yatırıldı İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: “Sağlıklı kalabilmek, hastalığı tedavi etmekten çok daha önemli”
YEREL HABERLER Kayseri’de ‘sağlık’ masaya yatırıldı İl Sağlık Müdürü ...
Özhaseki: Kandil ve Türkiye dışında operasyon yapacaksanız önce tezkere alacaksınız 
YEREL HABERLER Özhaseki: Kandil ve Türkiye dışında operasyon ...
6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.