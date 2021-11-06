Hırsızlık zanlısı 4 kişi tutuklandı

Kayseri'de farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karışan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 3'ü kadın 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 19 farklı ikametten hırsızlık, camiden hırsızlık, kablo hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, camiden hırsızlık yapan G.K. (31), motosiklet hırsızlığı yapan B.A. (29), kablo hırsızlığı yapan A.A. (20), ikametten 12 bin TL değerinde altın çalan P.Ş. (37), ikametten 12 bin TL değerinde altın çalan G.I. (23), ikametten 12 bin TL değerinde altın çalan S.Ş.I. (36) ve 11 farklı ikametten hırsızlık olayına karıştığı belirlenen D.B.'yi (32) kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen G.K., P.Ş., G.I. ve S.Ş.I çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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